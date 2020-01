Pa: Dadone, 'rafforzare ruolo Sna, Ena riferimento eccellenza'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Prosegue la mia visita con la tappa alla sede parigina dell’Ena, l’École Nationale d'Administration, l'alta scuola della formazione pubblica francese voluta da de Gaulle nel 1945. Molto interessante è stato lo scambio di idee con il suo direttore, Patrick Gérard. Conoscete l’interesse che stiamo dedicando alla nostra Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo e l’efficienza quale canale principale di reclutamento della dirigenza pubblica. Vogliamo, infatti, avvicinarla ai giovani e radicarla di più nella nostra comunità nazionale". Così il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone nel corso della sua visita a Parigi.

"Anche l’Ena, che comunque rappresenta per noi un riferimento di eccellenza, sta intraprendendo un processo di apertura maggiore alla società. Un percorso che noi italiani seguiamo con molta attenzione. Ecco perché sono qui oggi: per approfondire e far tesoro di buone pratiche da riportare indietro in Italia", sottolinea il ministro.