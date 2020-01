E.Romagna: Salvini, 'vinciamo? tanti di sinistra voteranno Lega'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Sono sicuro di vincere in Emilia Romagna? Le certezze la ha buon dio, ma c'è gente che ha votato a sinistra una vita che mi ha detto che voterà per la Lega". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta su Radio Radio da Bibbiano. "Questa è la mia sensazione, quello che sento in giro e domenica sera avremo la conferma".