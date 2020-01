Mobilità sostenibile, Q8 inaugura su A8 stazione green Villoresi Est

Milano, 23 gen. - (Adnkronos) - Specializzata in erogazione di carburanti alternativi, realizzata in gran parte con materiale riciclabile e alimentata con una quota di energia rinnovabile, la stazione di servizio Q8 Villoresi Est, sull’autostrada A8 Milano-laghi, rappresenta un modello di mobilità sostenibile. Inaugurata oggi dall'Ad di Q8 Italia Giuseppe Zappalà e dA Azzam Almutawa, Executive vice president marketing di Kuwait Petroleum International alla presenza dell'assessore allo Sviluppo della Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli, la stazione di servizio, sita nel territorio del Comune di Lainate (Mi), è stata costruita nell’ambito del progetto “Cre8 - Creating the station of the future”, elaborato da Q8 per la promozione dei carburanti alternativi.

Il progetto prevede la realizzazione di 30 stazioni di servizio multi-prodotto e ha ottenuto il riconoscimento dell’Unione Europea grazie ai Fondi del “Connecting Europe Facility” promosso dall’Inea (Innovation and Networks Executive Agency). Oltre a nove punti erogazione di carburanti tradizionali, Villoresi Est offre due punti erogazione di Gpl e metano e due stalli di ricarica per auto elettriche “fast charge” (potenza 50 kW DC e 43 kW AC), che fa della stazione una delle sole 10 della rete autostradale italiana dotate di ricarica veloce (circa 20 minuti per un pieno di corrente elettrica in un’auto di media cilindrata).

La vocazione green della nuova stazione Q8 è stata seguita anche per la struttura, con la pavimentazione in betonelle fotovoltaiche (con un alto tasso di riduzione di CO2 e NOx); la pensilina illuminata a led, con un risparmio energetico del 40% rispetto all’illuminazione standard e un sistema di isolamento termico realizzato con materiali riciclabili.

“L’impianto inaugurato oggi -ha sottolineato Azzam Almutawa, Executive vice president marketing di Kuwait Petroleum International- rappresenta un modello di eccellenza che si inserisce a pieno titolo nella rete internazionale Q8 in Europa. Un impianto strategico, posto lungo una delle principali rotte di collegamento tra Italia e Europa, ed uno degli investimenti più significativi nella rete distributiva della KPI, Villoresi Est testimonia anche l’interesse degli azionisti a rafforzare il brand Q8 nel mercato europeo e in particolare in quello italiano”.

“Villoresi Est incarna il concetto Q8 di stazione del futuro -ha sottolineato l’ad di Q8 Italia Giuseppe Zappalà- una stazione moderna, sostenibile ed efficiente, in grado di coniugare l’attenzione per il cliente all’attenzione per l’ambiente”.

L’impegno di Regione Lombardia sulla mobilità sostenibile è stato evidenziato dall’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli: "il nostro impegno -ha detto- è totale, anche perché in questi nuovi sistemi si trovano anche nuovi modelli di economia e di sviluppo, e quindi anche occupazione”.

La rete Q8, ha aggiunto, "si sta muovendo nella direzione di un’economia attenta al pianeta e al problema dell’inquinamento ma che non è in contraddizione con lo sviluppo economico e in questo senso Regione Lombardia sta facendo la sua parte, ad esempio con la programmazione delle reti carburanti: nella regione ci sono già 201 impianti di metano, la regione è vicina al mondo delle imprese ma al contempo deve guardare al grande cambiamento climatico e tutelare i cittadini”.