Sanità: nuovo laboratorio di Imaging all'Ismett di Palermo (4)

(Adnkronos) - "“E’ il perfetto connubio tra innovazione, ricerca, sperimentazione – afferma l’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano - L’Ismett è la sede ideale. Questi macchinari saranno al servizio del cittadino e fanno registrare una sanità diversa, che si evolve e offre una nuova qualità di servizi".

Tre le attrezzature innovative in uso da oggi, la TAC Dual Source-Dual Energy, in grado di eseguire lo studio dell’intera aorta in meno di un secondo; LA Tc Spect che associa la tecnologia della medicina nucleare con quella della Tac; e un angiografo digitale di ultima generazione con tomografia computerizzata cone beam, il primo con queste caratteristiche installato in Italia.