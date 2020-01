Mafia: Palermo, da San Cipirello una task force contro infiltrazioni nei Comuni

Palermo, 23 gen. (Adnkronos) - Restituire dignità a un territorio e saldare il rapporto di fiducia con le istituzioni attraverso un polo di alta formazione per consiglieri e dirigenti e un osservatorio sovra-comunale sulla criminalità organizzata aperto alla cittadinanza. E' questo il senso della task force contro mafia e corruzione lanciata ieri dal Centro studi Pio La Torre, insieme a sindacati e associazioni, dal Comune di San Cipirello (Palermo), sciolto per mafia nel giugno dello scorso anno.

Una proposta accolta dalla commissione prefettizia che si è insediata nel Comune. "Siamo al lavoro per creare prospettive per i giovani, l'osservatorio sarà uno dei punti di riferimento per il territorio - ha detto il viceprefetto Esther Mammano che insieme al viceprefetto aggiunto Federica Nicolosi e alla funzionaria economico-finanziaria Concetta Maria Musca compone il team femminile che sta ripristinando la legalità - Speriamo che questo sia il primo passo per un percorso condiviso con la cittadinanza. Alle parole preferiamo le azioni".