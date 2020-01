Lavoro: Cgil, rivedere strutturalmente ammortizzatori sociali

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Il nostro sistema produttivo è seriamente in difficoltà. Serve rivedere in maniera strutturale, e non solo temporanea, alcune impostazioni troppo rigide del sistema degli ammortizzatori sociali". Così la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti commenta i dati sulla cassa integrazione 2019 diffusi oggi dall’Inps. "Particolarmente preoccupante - sottolinea la dirigente sindacale - è l’aumento continuo delle domande di disoccupazione, +1,3% rispetto a novembre 2018".

Per Scacchetti "sulla base delle proposte contenute nella piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil, non è più rinviabile una discussione tra sindacati e Governo su come creare lavoro di qualità e rilanciare la crescita occupazionale. Una strada - conclude Scacchetti - che deve essere intrapresa attraverso investimenti e politiche che puntino sulla creazione di domanda, e non solo sui sistemi di incentivazione".