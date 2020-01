Palermo: sos Federfarma, 'servono 24mila farmaci per i poveri'

Palermo, 23 gen. (Adnkronos) - Sono almeno 24mila i farmaci necessari per fornire cure a soggetti bisognosi. A lanciare il grido di allarme è Federfarma Palermo in occasione della 'Giornata di raccolta del farmaco' organizzata per sabato 8 febbraio e lunedì 10 febbraio in oltre 90 farmacie della città. Alcune farmacie autonomamente anticiperanno l’inizio della raccolta a lunedì 4 febbraio. I volontari delle associazioni, organizzati dal Banco farmaceutico, saranno presenti per indirizzare i benefattori verso prodotti per i quali non serve la prescrizione medica ma che sono effettivamente necessari alla collettività.

L'anno scorso, in occasione della 'Giornata di raccolta del farmaco', nelle 76 farmacie di Palermo e provincia aderenti all’iniziativa, i cittadini hanno donato 7mila confezioni di farmaci senza obbligo di prescrizione medica ma, sottolinea Federfarma, "il fabbisogno per curare le decine di migliaia di persone che non hanno soldi neppure per pagare il ticket, espresso dalle 24 associazioni di assistenza che se ne fanno carico, era di ben 21mila confezioni, cioè il triplo. E quest’anno le richieste delle associazioni che si sono rivolte al Banco farmaceutico per affrontare le emergenze del periodo sono già aumentate a 24mila confezioni".