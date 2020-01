Governo: Di Maio, 'abbiamo 5 anni di tempo per cambiare paese'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stelle non può essere giudicato per 20 mesi al Governo. Noi dobbiamo pretendere di essere valutati almeno alla fine dei 5 anni di legislatura previsti dalla Costituzione della Repubblica. Ed è anche per questo che il Governo deve andare avanti" per "cambiare il Paese". Lo ha detto Luigi Di Maio, in un passaggio del suo intervento al Tempio di Adriano per annunciare il suo passo indietro da capo politico del Movimento.