M5S: Di Maio, 'con me capo politico 40 leggi in 20 mesi'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "In questi due anni e mezzo in cui sono stato capo politico, il Movimento ha vinto le elezioni politiche con il suo massimo storico, è andato al governo per ben due volte, e soprattutto ha approvato 40 leggi in 20 mesi, realizzando una gran parte del suo programma elettorale. Non sono semplici leggi o successi politici, sono storie di vita, di speranze, che con il lavoro duro di tante persone, con la loro ostinazione, sono diventate realtà". Così Luigi Di Maio, in un passaggio del suo intervento al Tempio di Adriano per annunciare il passo indietro da capo politico del Movimento. Di Maio ha dunque snocciolato tutti i provvedimento, tra questi reddito e pensione di cittadinanza, quota 100, legge anticorruzione.