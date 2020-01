M5S: Crippa, 'a Di Maio va nostro grazie' (2)

(Adnkronos) - "Il MoVimento 5 Stelle -prosegue Crippa- andrà avanti, se possibile, più forte di prima e con ancora maggiore determinazione e impegno, perché siamo stati eletti, in Parlamento, proprio per questo. Per il Governo non cambia assolutamente nulla, continueremo a sostenerlo come abbiamo fatto sino ad ora e siamo già al lavoro sul nuovo cronoprogramma”.

“Voglio augurare buon Lavoro a Vito Crimi, che avrà un compito molto importante e delicato. Ma è perfettamente in grado di assolverlo. Il MoVimento è in buone mani. Inoltre, le prossime settimane che ci separano dagli Stati generali, sono molto importanti perché, in quella sede, avremo un importante momento di confronto, dove sarà fondamentale dare una certa discontinuità, anche rispetto ad alcune questioni, sulle quali sono emerse delle criticità”.