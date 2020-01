Lega: consigliere M5S citofona in via Bellerio, 'chiesto conto dei 49 mln'

Milano, 22 gen. (Adnkronos) - Il consigliere regionale del M5S Lombardia, Marco Degli Angeli, si è presentato in via Bellerio 41 a Milano, il quartier generale della Lega, e ha suonato al citofono per chiedere conto dei 49 milioni di euro che ha incassato illecitamente dal 2008 al 2010.

"Ovviamente è una provocazione: non si risolvono i problemi degli italiani suonando ai citofoni. Mi aspettavo però che mi aprissero: avrei sollecitato il partito a fare massima chiarezza su questa vicenda che ha danneggiato tutti i cittadini", ha detto Degli Angeli.

Salvini, aggiunge, "non può permettersi di dare lezioni di morale e giustizia a nessuno e non può trasformare le piazze in tribunali. Non mi risulta che da ministro dell’Interno sia stato così proattivo nel suonare il campanello a tangentisti, camorristi o a partiti che hanno incassato illecitamente rimborsi elettorali".