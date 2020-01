Regionali: Salvini, 'in vantaggio in Emilia e in Calabria'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Non posso parlare di sondaggi se no mi indagano per un'altra roba e di processi ne ho già a sufficienza. Però siamo in vantaggio sia in Calabria sia in Emilia Romagna". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.