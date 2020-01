Lega: Salvini, 'ci sono tunisini delinquenti e tunisini per bene'**

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "In galera in questo momento ci sono più di duemila tunisini, quelli sono duemila delinquenti tunisini. In questo momento nelle fabbriche, nei negozi italiani ci sono altre migliaia di tunisini che stanno lavorando, quelli sono cittadini per bene". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, dopo le polemiche suscitate per aver citofonato ieri a Bologna ad un cittadino tunisino.

"La droga -prosegue il leader del Carroccio- uccide, la droga fa male, la droga dovrebbe unire e non mi interessa se gli spacciatori sono italiani, tunisini, gli spacciatori vanno messi in galera. L'Italia è piena di immigrati per bene. Lo dico a qualche politico di sinistra e a qualche Ong di sinistra che in Tunisia fa i soldi grazie all'immigrazione, grazie al traffico di esseri umani. Il problema non sono i tunisini, gli italiani, i milanesi, gli americani, i nigeriani, il problema sono i delinquenti e non si distinguono per il colore della pelle, per etnia, per razza".