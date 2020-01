Elezioni: Boschi, 'al lavoro con Calenda per candidatura Angeli'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Con Carlo Calenda stiamo lavorando alla candidatura comune della giornalista Federica Angeli per le suppletive di Roma." Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ai microfoni di 24Mattino su Radio 24.

"Con Carlo Calenda oltre che per le elezioni suppletive stiamo lavorando anche per una candidatura comune in Puglia. Italia Viva non sosterra' Michele Emiliano. Lavoriamo insieme ad Azione in alcuni casi ma non ovunque, su alcuni temi abbiamo posizioni diverse".