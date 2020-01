Università: Fdi, 'interrogazione a ministri, chiarisca su dl atenei telematici'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Fratelli d’Italia ha raccolto il grido di aiuto lanciato dai docenti e dagli studenti delle università telematiche allarmati perché, da quanto si apprende da fonti stampa, il MIUR avrebbe adottato, lo scorso 23 dicembre 2019, un decreto ministeriale con cui si dispone che i corsi di laurea di Psicologia e Scienze della formazione, possono essere erogati solo in presenza e dunque non più in via telematica, a partire dall’anno accademico 2020/2021”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati Francesco Lollobrigida e la vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione Paola Frassinetti.

“Abbiamo chiesto, con un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, che faccia chiarezza e ci dica se tale decreto sia stato realmente adottato, poiché sembrerebbe scomparso dal sito del Miur, visto che non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale; se non ritenga di dover rivedere il testo del decreto anche istituendo un tavolo di confronto; che esprima la sua posizione sulla qualità dell’attività formativa delle università telematiche, tenendo conto del fatto che la loro istituzione risponde alle linee d’azione sviluppate nell’ambito dell’Unione europea sull’e-learning e che i titoli accademici delle università telematiche sono equivalenti a quelli delle università tradizionali".

"La notizia del decreto ha avuto un enorme impatto sugli studenti iscritti nei vari corsi di laurea, già accreditati presso le università telematiche, che hanno attivato petizioni e creato pagine di discussione nei vari social network. Per Fratelli d’Italia occorre salvaguardare la qualità dell’insegnamento senza pregiudizi derivanti da potenziali conflitti d’interesse tra diversi tipi di sistemi universitari”.