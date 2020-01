Sicilia: governo sotto all'Ars, Aula boccia esercizio provvisorio (2)

(Adnkronos) - Al momento del voto, a Sala d'Ercole, erano presenti 64 deputati, ma solo in 55 hanno votato. A chiedere il voto palese nominale sull'emendamento soppressivo del M5S all'articolo 1 è stato il Pd. Fra i non votanti gli assessori Toto Cordaro e Bernardette Grasso, i deputati della maggioranza Vincenzo Figuccia, Pippo Gennuso, Alfio Papale, Michele Mancuso, Tony Rizzotto e i due dell'opposizione Edy Tamajo e Sergio Tancredi. L'Aula è stata aggiornata a domani, mercoledì 22 gennaio, alle 16.

Il ddl esercizio provvisorio non conteneva solo l'autorizzazione a spendere in dodicesimi fino a marzo, dando il tempo all'Ars di approvare la legge di stabilità, ma stanziava anche alcune risorse come quelle per i teatri, i consorzi di bonifica, l'Esa e i forestali.