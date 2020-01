Alitalia: Lega, 'da Leogrande solo ovvietà e nessuna risposta'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Quando il commissario Leogrande afferma che 'dobbiamo individuare tutti quei correttivi di programma che consentano all'azienda di uscire dall'amministrazione straordinaria per assicurare la discontinuità economica' dice l'ovvietà più clamorosa che un manager di Stato possa dire. Non ci dice come, dove, quando e con chi intenda raggiungere tali obiettivi; non fornisce nessuna visione strategica ed evidenzia un'ammissione scontata: il tempo indicato dal decreto è di fatto insufficiente per attuare e anche solo individuare il piano avente ad oggetto le iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali". Così i senatori della Lega il commissione Lavori Pubblici Simona Pergreffi, capogruppo, insieme agli altri componenti Gianfranco Rufa, Luca Briziarelli e William De Vecchis.

Tante chiacchiere, ma, aggiungono, "nessuna certezza; persino le rassicurazioni del Commissario e del suo direttore generale Zeni sull'infondatezza degli esuberi risultano sibilline. Sarà forse per questo che, nonostante sia in carica da quasi un mese, non ha ancora trovato il tempo di incontrare i rappresentanti sindacali dei dipendenti ai quali va la nostra solidarietà. Non sono queste le basi per assicurare ad Alitalia un futuro: trovino soluzioni adeguate, il Paese non merita questo trattamento".