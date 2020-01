Milleproroghe: da Iv circa 150 emendamenti, c'è anche plastic e sugar tax'**

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Italia Viva ha presentato 150 emendamenti al dl Milleproroghe. Da fonti parlamentari si apprende che tra questi, coerentemente con la posizione assunta in questi mesi, ci sono quelli che rinviano Plastic e Sugar tax al primo gennaio 2021, il soppressivo dell’art. 35 sulle concessioni autostradali e due emendamenti per il rinvio degli effetti della riforma Bonafede sulla prescrizione al 1° gennaio 2021. Sono state messe sul tavolo proposte "per cercare, all’interno della maggioranza e con il governo, di trovare le soluzioni migliori per il Paese".