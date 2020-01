M5S: Ciampolillo a probiviri, 'sospeso contributi per protesta, chiedo di essere sentito' (2)

(Adnkronos) - Le battaglie abbandonate dei 5 Stelle sono, secondo Ciampolillo, "TAP, Xylella, Ilva, ripubblicizzazione Acquedotto Pugliese. Come sapete, per la seconda legislatura, sono stato il più suffragato tra gli iscritti e il capolista nella circoscrizione Puglia Nord del Senato. A livello nazionale sono state ignorate tutte le mie richieste su cannabis terapeutica e cannabis light. Sono state regalate alle reti nazionali tutte le frequenze televisive in precedenza riservate alle emittenti locali".

"Meglio non parlare poi degli F35. Radio Padania, del tutto abusiva, come da me denunciato, è ancora accesa e solo grazie alla mia iniziativa è stata costretta a rinunziare agli ingenti contributi pubblici che si apprestava ad incassare. Luigi è a conoscenza della mia posizione e in due incontri mi ha promesso di rivedere insieme queste questioni ed in particolare l'avvio della commissione di inchiesta Xylella. Resto tuttora in attesa".