Il Padiglione Italia celebra Fellini all'Expo 2020 di Dubai

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il Commissariato per la partecipazione dell’Italia all’Expo 2020 di Dubai si unisce alle celebrazioni per il centesimo anniversario della nascita di Federico Fellini. In onore del più noto regista della storia d’Italia, il simbolo iconografico del Commissariato italiano, in via eccezionale si veste sui social network con sciarpa e cappello nello stile del cineasta riminese.

A partire dal 20 ottobre, durante i sei mesi dell’Esposizione Universale di Dubai, Padiglione Italia celebrerà la grandezza del cinema tricolore e dei suoi protagonisti, incluso il grande maestro de 'La dolce vita' e 'Otto e mezzo'.

Nell’'Innovation Hub' che l’Italia porterà all’Expo, ci saranno spazi dedicati, eventi per grandi e piccoli e tante occasioni formative capaci di rappresentare al meglio le competenze e le eccellenze dei mestieri legati all’arte visiva, promuovendone dunque la filiera produttiva e occupazionale.