Sanremo: Rauti-Santanché, 'gravissimo dare spazio a chi insulta donne' (2)

(Adnkronos) - "La lotta alle violenze sulle donne ed al femminicidio -aggiungono le parlamentari di Fdi- non si fa soltanto con le leggi, ma anche attraverso il coinvolgimento del mondo dello spettacolo, della cultura, dei media in generale e Sanremo rappresenta tutto ciò. Far andare in scena un personaggio simile dal Palco dell’Ariston significa far fare al nostro Paese un passo indietro di decenni, lanciare un messaggio pericoloso e sbagliato che rimette in discussione tutto quanto si è fatto e si sta facendo per creare una società che rispetti le donne e che punisca senza sconti la violenza di genere".

"Per questo -concludono Rauti e Santanchè- chiederemo al presidente della commissione Vigilanza Rai ed ai vertici della Rai di spiegare come si è arrivati a questo e come si possa evitare tale vergognosa esibizione”. concludono le senatrici di FdI.