Sanremo: Malan, 'chi protesta per sessismo Amadeus si occupi di presenza Cally'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - “Coloro che si sono indignati per il presunto ‘sessismo’ di Amadeus dovrebbero dare un’occhiata ai messaggi che trasmette nei suoi brani Antonio Signore, in ‘arte’ Junior Cally, uno dei 22 big di Sanremo 2020". Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

"Junior Cally -ricorda l'esponente azzurro- ha annunciato di ergersi come censore di taluni leader politici ed ha manifestato il suo autorevole apprezzamento per il movimento delle ‘Sardine’. Ho pubblicato sul mio sito una piccola antologia dei testi dei suoi brani e ne emerge un quadro di abiezione e vuoto di qualsiasi valore che non sia il proprio ego, i propri soldi, che siano fatti con il ‘rap’ o rubando i motorini, l’alcol, la droga e le donne come mero oggetto d’uso. Già è noto che nel brano ‘Strega’ c’è il femminicidio di una ragazza preceduto da un rapporto sessuale e seguito dal furto della borsetta, senza un accenno di condanna e di dissociazione".