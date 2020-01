Milano: spaccio in trattoria, due arresti e licenza sospesa a Rozzano

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Una trattoria adibita a 'centro per lo spaccio'. Al 'bar trattoria da Franco' di Rozzano, nel milanese, è stata sospesa la licenza per 30 giorni: la squadra mobile di Milano ha appurato che il titolare e un suo conoscente spacciavano droga, hashish e cocaina, all'interno del locale: addosso gli hanno trovato 0,3 grammi di hashish e 42,7 grammi di cocaina, suddivisi già in piccole dosi pronte per essere vendute, e circa 32.00 euro in banconote di vario taglio. I due - uno di loro aveva anche precedenti - sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.