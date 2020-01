Migranti: Bernini, 'solidarietà a Casellati, esemplare imparzialità'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "La presidente Casellati ha dimostrato in più occasioni la sua esemplare imparzialità istituzionale, assumendo di volta in volta, quando si è trovata ad affrontare casi controversi, decisioni che hanno sempre avuto come unico obiettivo quello di garantire la funzionalità degli organi del Senato. Questo è accaduto anche stamani in sede di Giunta per il Regolamento, ed è quindi del tutto pretestuosa l’offensiva orchestrata nei suoi confronti dalla maggioranza". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

"Il Pd, in particolare, dovrebbe ricordare i ripetuti strappi al Regolamento avvenuti nella passata legislatura, ma è noto -aggiunge l'esponente azzurra- che la sinistra ha cattiva memoria. Alla presidente Casellati va il ringraziamento e la piena solidarietà del gruppo di Forza Italia".