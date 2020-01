Scuola: notte del liceo classico, assessore Sicilia 'conoscenza strumento per costruire futuro '

Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - Torna, alla sua sesta edizione, la 'Notte nazionale del Liceo classico', l'iniziativa nata in Sicilia e che vedrà coinvolti 436 istituti in tutta Italia. Da oggi pomeriggio gli studenti siciliani apriranno al pubblico le porte dei loro licei e saranno protagonisti di attività didattiche, d’intrattenimento, letture, cineforum e dibattiti. "Lo studio della cultura umanistica, in un momento storico così complesso e mutevole, è più che mai attuale e, soprattutto, necessaria - spiega l’assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla - perché la giusta interpretazione del presente non può prescindere da un’attenta lettura e conoscenza dei fatti storici che l’hanno preceduto".

"Gli studi classici nutrono le menti dei giovani, favoriscono lo sviluppo del pensiero critico e le rendono pronte a reinterpretare la realtà, per sviluppare soluzioni innovative ed immaginare possibili scenari futuri - prosegue - Questo è il messaggio che oggi voglio trasmettere agli studenti che spero affrontino i loro studi con dedizione e soprattutto con vivace curiosità, perché solo la conoscenza può offrire loro i migliori strumenti per costruire il proprio futuro".