Calabria: Cristallo (Sardine), 'Salvini a Riace è una provocazione'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Un gesto che secondo noi è una provocazione". Lo dice Jasmine Cristallo, portavoce calabrese delle sardine, a Circo Massimo a proposito della tappa a Riace del tour elettorale di Matteo Salvini.

"Noi abbiamo deciso di rispondere non con una contromanifestazione ma con un gesto simbolico: mentre lui sarà in marina, noi saremo nella parte alta, nel borgo, ci raccoglieremo accanto a Mimmo Lucano, nel luogo dell'accoglienza". Domenica a Bologna ci sarà una grande manifestazione delle sardine, ma la portavoce calabrese non ci sarà: "Mi dispiace moltissimo non vedere i ragazzi con i quali ho un rapporto bellissimo, ma si vota anche qui in Calabria e in questo momento sento di dover rimanere qui. Il nemico è alle porte".

E sull'apertura al movimento del segretario dem Nicola Zingaretti, dice: "La prima cosa che ho pensato è: eppur si muove... questo movimento, tanto criticato da alcuni e apprezzato da altri, pur essendo appena nato, sta provocando delle reazioni. Poi per parlare di aperture c'è tempo, penso che i tempi non siano maturi. Ma ho apprezzato il fatto che Zingaretti abbia voluto testimoniare l'importanza, dal punto di vista etico e morale, di ascoltare quello che arriva dal basso e dalle piazze senza dover mettere il cappello".