Antisemitismo: Boschi, 'adozione definizione Ihra passo avanti'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "L’adozione della definizione di antisemitismo dell’Ihra porta il nostro Paese un passo più avanti nella lotta alle discriminazioni”. Lo dichiara Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, dopo l’approvazione nel CdM della definizione formale di antisemitismo varata dall’Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto.

“Dal governo oggi è stato compiuto un atto concreto per contrastare l’antisemitismo e per garantire più sicurezza ai cittadini di religione ebraica. Ora non fermiamoci. È necessario - prosegue - portare avanti ogni iniziativa volta a contrastare tutti i fenomeni di odio, intolleranza e razzismo, nelle istituzioni, nella società e in quella piazza virtuale che troppo spesso permette di scatenare la violenza con la certezza dell’anonimato. Il nostro impegno è garantito“, conclude.