Antisemitismo: Bonetti, 'oggi a Cdm adottata definizione Ihra, strumento importante'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Nel Consiglio dei Ministri di questa mattina, insieme alla nomina di Milena Santerini abbiamo voluto con ancora più decisione affermare la necessità della lotta ad ogni forma di discriminazione, adottando una definizione comune di antisemitismo". Lo scrive su Fb il ministro delle Pari Opportunità e Famiglia, Elena Bonetti.

"È quella dell'Alleanza Internazionale per la memoria dell'Olocausto (Ihra), di cui facciamo parte come Paese, in accordo con l'indicazione anche del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa. Ci dotiamo di uno strumento importante per rimuovere un ulteriore ostacolo al rispetto della pari dignità sociale dei cittadini. È l'impegno quotidiano che in seno al nostro Ministero svolge l'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), e la strada continua".