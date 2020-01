Maltempo: Dadone, 'da Cdm altri 24 mln a Piemonte'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Atri 24 milioni di euro al Piemonte colpito da un'ondata di maltempo nell'autunno scorso. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri ancora in corso a Palazzo Chigi. A darne notizia è la ministra per la P.A., Fabiana Dadone. "Non posso che esprimere la mia soddisfazione - afferma - per l'ulteriore stanziamento del governo, nel Cdm odierno, di 208 milioni in relazione ai danni dell'ondata di maltempo dell'ottobre e novembre scorsi. Dopo gli interventi per le somme urgenze, al Piemonte vanno altri 23,9 milioni di euro: una cifra, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, che consente di risolvere molte criticità e che testimonia ancora una volta la tempestività di azione del Governo e la sua concreta vicinanza alla nostra regione".