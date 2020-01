L.elettorale: Toti, 'ora proporzionale ci riporta a Prima Repubblica'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "La Corte Costituzionale ha bocciato il referendum, richiesto anche dalla Regione Liguria, per una legge elettorale maggioritaria. Gli elettori avrebbero finalmente potuto scegliere i propri parlamentari, le alleanze, il Governo del Paese prima del voto". Lo sottolinea Giovanni Toti, presidente della regione Liguria.

"Ora il rischio è che la maggioranza parlamentare voti una legge proporzionale, che ci riporterà alla Prima Repubblica, consentendo ai partiti di accordarsi dopo il voto, alle spalle dei cittadini, mandando a Roma una serie di raccomandati senza nessuna esperienza sul territorio. La Consulta ha definito 'eccessivamente manipolatorio' il referendum. Per noi eccessivamente manipolatorie sono solo le manovre di palazzo per non far votare e decidere i cittadini. Ma ormai va tutto al contrario!".