Palermo: Centro sportivo alla Favorita, Giambrone 'priorità uso pubblico del parco'

Palermo, 16 gen. (Adnkronos) - "L'amministrazione comunale ha chiarito in diverse sedi e da tempo che considera la fruibilità pubblica e aperta dell'area della Favorita come la priorità per qualsiasi progetto di utilizzo della stessa. Abbiamo da ultimo espresso questa posizione negli incontri avuti con la Regione e con la SSD Palermo. Qualsiasi utilizzo 'esclusivo' da parte di chiunque che renda impossibile un utilizzo pubblico ci sembra che sia da escludere, essendovi per altro tante aree in città che possono prestarsi a questo tipo di utilizzo". Così il vice sindaco Fabio Giambrone interviene sulla possibilità di realizzare il Centro sportivo del Palermo Calcio nell'area del Parco della Favorita dove si trovava il campo rom.