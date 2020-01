Libia: Conte, 'ottima notizia presenza Haftar a Berlino, futuro si decide con attori libici'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - La presenza del generale Haftar alla conferenza di Berlino di domenica "è un ottimo segnale", per l'Italia, infatti, "senza la partecipazione degli attori libici una conferenza internazionale sarebbe compromessa perché non è accettabile, secondo l'approccio italiano, discutere del futuro dei libici senza gli attori libici. Non possiamo pensare che la comunità internazionale possa, in modo impositivo e arrogante, decidere il destino e il futuro della comunità libica, per quanto la comunità libica ora sia fortemente divisa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, oggi ad Algeri dove ha incontrato il primo ministro della Repubblica Algerina, Abdelaziz Djerad, e a seguire il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune.