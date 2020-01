Prescrizione: Pd, 'tra poco voto Emilia, Renzi divide e fa polemiche in maggioranza'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "E’ stato Matteo Renzi per primo a proporre il governo con i 5 stelle, per salvare l’Italia da Matteo Salvini con il quale ora si sta alleando a partire dal voto di ieri in commissione giustizia. Ora, a pochi giorni dal voto in Emilia-Romagna e in Calabria, sa solo dividere e fare polemiche nella maggioranza. I nostri avversari sono altri. Questa incoerenza si, fa male a tanti”. Lo dice in una nota Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd