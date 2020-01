Libia: Conte, 'ad Algeri per affrontare dossier in vista conferenza Berlino'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Appena arrivato ad Algeri, al lavoro per rafforzare i nostri rapporti bilaterali e per affrontare ancora il dossier libico in vista della conferenza di Berlino". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte, postando un video del suo arrivo in aeroporto, accolto dal picchetto d'onore e dal primo ministro, Abdelaziz Djerad.