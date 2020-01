Trapani: caseificio abusivo a Custonaci, sequestrati 154 kg di prodotti caseari

Palermo, 16 gen. (Adnkronos) - Un caseificio abusivo è stato scoperto dai carabinieri a Custonaci, in provincia di Trapani. Gravi gli illeciti sia sotto il profilo amministrativo che penale. L’attività era stata avviata in modo abusivo in locali privi dei minimi requisiti igienico strutturali. Sono stati sequestrati 154 chili di prodotti lattiero caseari in cattivo stato di conservazione e tutta la struttura con le relative attrezzature adibite alla lavorazione e produzione degli alimenti, per un valore rispettivamente di circa duemila euro e circa 150mila euro.

Il titolare della attività, un 36enne trapanese gravato da precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di aver detenuto per la commercializzazione prodotti lattiero caseari in cattivo stato di conservazione. All'uomo è stata comminata una sanzione di tre mila euro ed è stato denunciato anche all’Asp di Trapani, in quanto autorità sanitaria.