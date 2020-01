Calabria: Ferrara (M5S), 'Morra non usi sua carica per lotte interne'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Francesco Aiello è il candidato alla presidenza della Regione Calabria della coalizione civica del Movimento 5 Stelle. Chi prende le distanze da lui le prende dal Movimento 5 stelle e non voterà M5S il prossimo 26 gennaio. Il senatore Nicola Morra, che ricopre una carica istituzionale che implica ponderatezza, competenza e obiettività, non dovrebbe usare il proprio ruolo e la visibilità che quella carica gli attribuisce, per portare avanti lotte intestine e distruggere il Movimento 5 stelle in Calabria". Lo scrive su Facebook l'europarlamentare M5S Laura Ferrara.

"Non ci sono -ricorda- indagini a carico del professore Aiello, nè precedenti penali. E se si vuole porre la questione sul piano dell’opportunità, non si possono fare valutazioni, in politica come nella vita, applicando la proprietà transitiva. Continuando con una stigmatizzazione becera, si offende non soltanto il M5s ma tutto il territorio calabrese, al quale -così ragionando- non si concede nessuna possibilità di riscatto. C'è una Calabria che ha voglia di cambiare passo, di dare fiducia e di essere Libera di cambiare. Abbiamo un programma da portare avanti e persone perbene che hanno voglia di realizzarlo".