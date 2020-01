Francia, nuove mobilitazioni contro riforma pensioni

Parigi, 16 gen. (Adnkronos) - Nuova giornata di manifestazioni in Francia contro la riforma delle pensioni nel quadro del braccio di ferro tra sindacati e governo sulle proposte dell'esecutivo in corso da sei settimane. La giornata è considerata un test per il seguito del movimento e della protesta. Previsti cortei in tutta la Francia e a Parigi, nel pomeriggio, è in programma un raduno tra Montparnasse e Place d'Italie. La posta in gioco per i sindacati - scrivono i media francesi - è ritrovare forza dopo la giornata di mobilitazioni locali del 14 gennaio, poco seguita, e le giornate nazionali che hanno fatto registrare un affievolimento della protesta. L'11 gennaio la polizia parlava di 149mila manifestanti, contro i 452mila del 9 gennaio e gli 805mila della prima giornata di sciopero, il 5 dicembre. Per questo l'intersindacale ha programmato nuove mobilitazioni il 22, 23 e soprattutto il 24 gennaio, con una giornata nazionale - la settima dall'inizio delle proteste - che coinciderà con l'esame del disegno di legge sulle pensioni da parte del Consiglio dei ministri.