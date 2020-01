Rifiuti: impianto biogas a Pozzallo, impresa 'nessun rischio per la salute'

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - "Asp e Arpa lo hanno confermato: nessun rischio per la salute e per l'ambiente". Ad affermarlo è la società Biometano Ibleo, promotrice della realizzazione dell'impianto di biometano che dovrebbe sorgere in contrada Bellamagna, nel ragusano. L'azienda ha spiegato le sue ragioni durante la seduta congiunta di oggi della III e IV Commissione Ars a cui hanno partecipato anche il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, Asp e Arpa. La vicenda sarà portata all’attenzione del presidente della Regione Nello Musumeci per insediare un tavolo di confronto con tutti gli attori in campo.

Un "moderno impianto" di produzione di biometano alimentato "solo da scarti e sottoprodotti dell’agricoltura, non da rifiuti, che ha già ricevuto tutte le opportune attestazioni che comprovano l’assenza di rischi per l’ambiente e la salute delle comunità locali". "I vertici territoriali dell’Asp di Ragusa e dell’Arpa - sottolinea la società - hanno confermato gli indirizzi riguardo l’assoluta inesistenza dei rischi evocati da coloro che, negli ultimi mesi, hanno dato vita a una sconsiderata campagna allarmistica fra Modica e Pozzallo".