Palermo: aggiudicata gara per piste Piano Battaglia, gestore impianti 'impossibile aprire'

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - Sarà la 'Impianti e Asfalti s.r.l.' ad occuparsi della gestione delle piste di Piano Battaglia. L'impresa si è aggiudicata la gara per la stagione invernale 2019-2020 e le stagioni estate-autunno 2020 con un ribasso del 32,25%. Un risultato che però non convince l'impresa che gestisce gli impianti di risalita che ne annuncia l'impossibilità della riapertura.

"L’aggiudicazione della gara per le piste di Piano Battaglia ad un gestore diverso da quello degli impianti di risalita rende impossibile la loro apertura -afferma la Piano Battaglia srl, gestore degli impianti di risalita- Non si sentiva il bisogno di questa prova, definitiva, della incapacità della città metropolitana di Palermo a gestire l’unica area sciabile attrezzata della Sicilia. Danni ingenti per il gestore Piano Battaglia srl e incalcolabili per le Madonie. Attendiamo - conclude - risposte da chi sovrintende all’operato dell’amministrazione e dalla magistratura".