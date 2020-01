Università: master e Summer School, intesa Unipa-Comune Carini

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - Un accordo fra Unipa e Comune di Carini per l’istituzione di master universitari e Summer school in locali messi a disposizione dall'amministrazione. L'intesa è stata firmata oggi dal rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari e dal sindaco Giuseppe Monteleone.

"Con la sigla di questo accordo UniPa conferma il suo forte impegno di apertura all’esterno con un gran numero di azioni -afferma Micari- Aprirsi sempre di più al mondo ed alla società, iniziando dal rivolgersi al contesto territoriale in cui l’ateneo è insediato, è infatti una delle nostre prerogative. Mediante questa nuova collaborazione con il Comune di Carini, le attività previste e la presenza dell’Università rappresenteranno sicuramente, anche con ulteriori prospettive future, il fulcro del processo di valorizzazione del territorio e anche di diffusione del suo patrimonio culturale".

"La firma del protocollo di intesa per l'attivazione di master universitari e Summer School, in vista dell'insediamento del Centro di Ricerca Rimed, rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico e culturale per la città di Carini -ha aggiunto il sindaco-. Con la sottoscrizione di questo protocollo di intesa si pongono le basi per una profonda riqualificazione del centro storico e per il rilancio, anche occupazionale, dell'intera città".