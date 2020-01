"Bonus Renzi sale a 100 euro"

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Il taglio del cuneo fiscale potrebbe impattare anche i beneficiari del bonus Renzi da 80 euro con benefici medi pari a circa 20 euro mensili, +240 euro su anno aggiuntivi dunque. A quanto apprende l'Adnkronos, tra le simulazioni allo studio al Mef per ridurre le tasse in busta paga, prende quota la possibilità, da sottoporre al vaglio della maggioranza, di dare un sostegno in più ai beneficiari del bonus Renzi e cioè i redditi tra i 15mila e i 26mila euro: trasformando gli 80 euro in detrazione ci sarebbe infatti un vantaggio di circa 20 euro in più.

Taglio tasse a 14 mln di lavoratori, chi ci guadagna

Gualtieri: "Entro gennaio un decreto per ridurre le tasse"