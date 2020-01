L.elettorale: anche Lega lavora a testo, impianto Mattarellum**

Vanessa Incontrada torna su Rai1 nella miniserie "Come una madre"

Roma, 16 gen. (askanews) - Vanessa Incontrada torna su Rai1 con la miniserie "Come una madre", dal 2 febbraio in tre prime serate per la regia di Andrea Porporati. Questa volta interpeta Angela, una donna distrutta dalla morte del figlio di nove anni in un incidente stradale. Ha perso tutto e per ritrovarsi fugge nella casa della sua famiglia su un'isola dell'arcipelago toscano dove la vicina, ...