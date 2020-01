Puglia: Renzi, 'a febbraio annunceremo candidato Iv'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “A febbraio annunceremo il nostro candidato per la Puglia”. Lo ha detto Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7. A chi gli chiede se sarà Teresa Bellanova, il leader Iv replica che sta già facendo il ministro.

"La Puglia di Emiliano -aggiunge- è l’emblema un’alleanza tra il grillismo e una parte di sinistra cui noi ci opponiamo. Quelli che ci dicevano che noi ammazzavamo i bambini, mentre loro oggi possono parlare di piani solo perché noi l’abbiamo mantenuta, come per Tap, e il fallimento sulla Xylella, e la Banca Popolare di Bari dove Emiliano e Boccia non volevano la trasformazione in spa che è il motivo per cui è arrivata al fallimento e ora dobbiamo salvarla con i soldi degli italiani”.