Migranti: Grasso su Gregoretti, 'oggi vedremo se Gasparri imparziale' (2)

(Adnkronos) - "Nella malaugurata ipotesi che non si voglia aspettare il nostro ritorno per convocare l’ufficio di Presidenza da lunedì in poi o per mettere ai voti qualsiasi istanza, trasformando nei fatti l’attuale maggioranza in minoranza, chiedo al presidente Gasparri di ricordare e considerare che ho aderito alla richiesta di far slittare il voto, questo non solo - rimarca Grasso - perché in linea con quanto deciso dalla capigruppo sulla pausa dei lavori e aderendo alle richieste istruttorie, avanzandone peraltro una autonoma, ma soprattutto per aver modo di partecipare attivamente al dibattito".

"Il comportamento di oggi dirà molto sull’imparzialità del presidente Gasparri nel valutare in maniera equilibrata tutte le istanze, anche quelle frattanto sopravvenute dopo la prima approvazione del Calendario: spero voglia continuare ad onorare la carica che ricopre", conclude.