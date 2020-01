Renault: Le Maire, 'voci maligne su divorzio con Nissan, Alleanza ha un futuro'

Parigi, 14 gen. (Adnkronos) - "C'è molta malignità, molta manipolazione. Sono informazioni maligne. Non ci credo e sono fatte per destabilizzare un gruppo in un momento in cui stiamo raddrizzando questa Alleanza Renault - Nissan che ha effettivamente attraversato momenti difficili importanti". Così ai microfoni della tv francese 'Cnews' il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire circa le voci di un possibile divorzio tra Renault e Nissan che oggi, tra l'altro, ha smentito le voci.

Per Le Maire questa Alleanza "ha un bel futuro ma suppone una strategia industriale chiara, un management solido". Il nome del futuro Ceo di Renault, aggiunge ancora il ministro, dovrebbe essere annunciato "tra qualche giorno".