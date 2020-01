Libia: Renzi, 'governo? così così, no influenza turca, Italia batta colpo'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Come si sta comportando Italia? "Così così". Lo dice Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7. "La Turchia non può diventare leader in Libia. Se la Turchia diventa il punto di riferimento in Libia è una rivoluzione e un passo indietro pazzesco sull'immigrazione, sull'economia non dimentichiamo gli interessi italiani sul petrolio...".

"Noi non possiamo permetterci che una zona di influenza italiana non lo sia più", aggiunge il leader di Italia Viva. "Io dico: no all'influenza turca in Libia. E aggiungo: Italia batti un colpo".