Infortuni: Capone (Ugl), 'triste per morte operaio in cantiere metro Milano'

Napoli, scontro tra tre treni della metropolitana: 16 feriti

Napoli , 14 gen. (askanews) - Sono le testimonianze di alcune persone che hanno assistito all'incidente avvenuto poco dopo le 7 di martedì 14 gennaio 2020 a Napoli e che ha coinvolto 3 treni della metropolitana nella stazione di Piscinola. Alla base dello scontro tra i convogli forse un semaforo non rispettato o una precedenza non data. Il bilancio è di 16 feriti in totale, molti medicati in ...