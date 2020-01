E. Romagna: Salvini, 'con Pd Bonaccini beni confiscati a immigrati'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Il Pd di Bonaccini vuole cancellare i Decreti sicurezza, che tra le altre cose hanno dato più impulso all’attività dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. Ora il Pd di Bonaccini vuole utilizzare i beni confiscati per l’accoglienza degli immigrati. La Lega la pensa diversamente: i boss si combattono sempre e comunque, i Decreti sicurezza non si toccano e i beni sequestrati vanno restituiti ai cittadini emiliano-romagnoli”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

“Sono orgoglioso di aver combattuto la criminalità organizzata. Quando ho lasciato il Viminale - prosegue - in tutta l’Emilia-Romagna contavamo 564 beni immobili in gestione e 144 destinati, oltre a 108 aziende in gestione e 13 destinate. È l’antimafia dei fatti e non delle chiacchiere. Il Pd dica con chiarezza se vuole combattere i boss fino in fondo oppure no”.