Libia: Conte vede al Sisi, alle 20 punto con capigruppo

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - E' in corso, al palazzo presidenziale al Cairo, l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Oltre alla Libia, in agenda ci sono anche il caso Regeni e l'Iran. Al rientro a Roma Conte vedrà, questa sera alle 20, i capigruppo di maggioranza e opposizione per fare il punto sulla situazione in Libia e in Iraq. Non è in programma, al contrario di quanto riportato da alcuni organi di stampa, alcun Cdm in giornata.