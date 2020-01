Sardine: domani sera assemblea a Palermo, 'Torneremo protagonisti'

Palermo, 13 gen. (Adnkronos) - Tornano a riunirsi le 6000 Sardine - Palermo. L'appuntamento, lanciato su Facebook, questa volta è per un'assemblea aperta che si terrà domani, martedì 14 gennaio, alle 21.30, al Wanderlust in via Lattarini.

"Il mare è aperto e non ha confini. Il mare è ricco di opportunità e c'è sempre posto per chi ha voglia di avventura, per chi è disposto a mettersi in gioco - scrivono gli organizzatori - Carissime sardine panormitane, nel giro di qualche settimana torneremo protagonisti con le nostre iniziative e abbiamo bisogno di tutta la partecipazione possibile. Se vuoi mettere a disposizione le tue competenze, se vuoi darti da fare, se vuoi coinvolgere le tue realtà sociali e la tua rete, allora vieni!". L'ultimo appuntamento delle Sardine palermitane era stato il 22 novembre, in piazza Verdi, dove sulla scia della manifestazione di Bologna in migliaia si sono ritrovati davanti al Teatro Massimo.